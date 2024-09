Chargeurs : hausse du chiffre d'affaires et de l'Ebitda au premier semestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires groupe de Chargeurs s’établit à 374,3 millions d’euros, en croissance organique de 11,1% au premier semestre 2024. Sur le plan géographique, le groupe tire parti de la surperformance du marché nord-américain et enregistre dans ce continent une très forte progression organique de +29,3 % pour le semestre. Chargeurs continue d’y gagner des parts de marché, notamment au travers de ses divisions Chargeurs PCC et Museum Studio.

En Asie, Afrique et Moyen-Orient, le groupe enregistre une progression organique de +8,4 %, s'appuyant sur la dynamique en Inde et la croissance des marchés d'Asie du Sud-Est.

Chargeurs réalise désormais près de 60% de son chiffre d'affaires dans ces zones de surperformance.

En Europe, où le groupe génère 41% de son chiffre d'affaires, la croissance organique de +1,4% est principalement attribuée aux gains de parts de marché obtenus par Novacel dans un marché très dynamique.

La marge brute du groupe progresse de +12,5% pour s'établir à 99,3 millions d'euros au premier semestre 2024.

Le taux de marge s'améliore en conséquence de 0,9 point pour atteindre 26,5%.

L'Ebitda, en progression de +20,8 %, à 29,6 millions d'euros, bénéficie de la hausse de la marge brute. "Il convient de souligner le redressement remarquable de la profitabilité de Novacel, dont l'EBITDA a bondi de +60,5 % et le ROPA a plus que doublé", signale Chargeurs.

Le résultat net part du groupe du semestre, en recul, est négatif à hauteur de 3,5 millions d'euros. Il était de +2,1 millions d'euros au premier semestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.