Chargeurs: forte hausse du ROPA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Chargeurs publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe de 7,3 millions d'euros, et un ROPA en hausse de 73,9% à 39,3 millions, 'tiré par la remarquable croissance de Museum Studio, la reprise d'activité de Novacel et la profitabilité de Chargeurs PCC'.



Le chiffre d'affaires annuel du groupe diversifié se monte à 729,6 millions d'euros, en croissance de 11,9% en publié et de 10,7% en organique, porté par l'ensemble des métiers et des zones géographiques.



Chargeurs publie pour la première fois son Actif net réévalué (ANR), qui s'élève à 581 millions d'euros, soit 24,1 euros par action en 2024. Il reprend en outre le versement d'un dividende de 0,13 euro par action au titre de l'année écoulée.



Devant se rebaptiser 'Compagnie Chargeurs Invest' au printemps prochain, le groupe vise pour la période 2025-30, 8 à 10% de taux de croissance annuel moyen de l'ANR, ainsi que deux à trois fois de ratio de levier dette nette/Ebitda.





Valeurs associées CHARGEURS 11,44 EUR Euronext Paris +5,93%