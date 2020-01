CHARGEURS FAIT NAITRE LE CHAMPION MONDIAL DES SERVICES AUX MUSEES

Chargeurs annonce avoir conclu un accord en vue d'une acquisition stratégique majeure aux Etats-Unis dans le secteur des services aux musées



L'acquisition à venir du leader américain D&P Incorporated permet à Chargeurs de se positionner en leader mondial dans le marché prometteur des solutions intégrées et de l'expérience visiteur dans les musées à travers le monde, en intégrant :

o La plus grande plateforme américaine de solutions intégrées pour les musées, qui réalisera en année pleine à fin 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 45 M$ avec un taux de marge opérationnelle des activités supérieur à 10 % ;

o Une équipe solide et innovante, conduite par la famille Barnwell qui continuera de diriger l'entreprise au quotidien ;

o L'acteur américain iconique des services industriels aux musées avec un portefeuille unique de réalisations et un carnet de commandes signées d'environ 50 M$, soit plus d'un an de chiffre d'affaires ;

o Chargeurs Technical Substrates devient Chargeurs Museum Solutions.



Chargeurs Museum Solutions réunit dorénavant la plus large offre mondiale d'aménagements de musées travaillant avec les grandes institutions, les curateurs, les architectes et designers de réputation mondiale et pèse en année pleine plus de 100 M€ de chiffre d'affaires. L'ensemble dépassera ainsi avec deux ans d'avance son objectif de chiffre d'affaires, avec un EBITDA en année pleine supérieur à 14 % et un ROPA supérieur à 10 %.