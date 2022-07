CHARGEURS - Création de trois pôles d'activités stratégiques

Chargeurs crée les pôles d’activités stratégiques Technologies, Luxe et Diversification pour refléter l’accélération de sa stratégie de création de valeur



Les activités du Groupe seront désormais présentées au sein de 3 pôles d’activités afin de mettre en valeur les modèles de croissance et de transformation des métiers :

- Le pôle « Technologies » comprendra Chargeurs Protective Films et Chargeurs PCC Fashion Technologies, leaders mondiaux de niches technologiques et de services, qui continueront en son sein de reporter leurs performances propres

- Le pôle « Luxe » comprendra Chargeurs Luxury Materials, Chargeurs Museum Solutions, Chargeurs Healthcare Solutions et Swaine, acteurs de référence dans les nouvelles catégories du luxe

- Le pôle Diversification comprendra les intérêts minoritaires futurs, financiers ou stratégiques, du Groupe



Maintien inchangé des directions générales métiers actuelles



Confirmation des objectifs du programme Leap Forward 2025