CHARGEURS - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

3ème trimestre 2020 : Chargeurs relève ses objectifs annuels



Objectifs 2020 relevés : chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ et ROPA supérieur à 70 M€



Une solidarité persistante envers toutes les parties prenantes du Groupe

- Protection des collaborateurs et des sites, maintien de l'emploi et prime à l'engagement

- Mobilisation inédite des talents pour répondre aux besoins opérationnels dans le cadre des reconfinements

- Participation toujours active aux efforts de lutte contre la crise sanitaire



Confirmation de la solidité opérationnelle du Groupe

- CA 9 mois à 688,2 M€, en croissance de 45,7%

- Chiffre d'affaires trimestriel de 169,7 M€, en croissance organique de 12,3%

- Dynamique positive de Chargeurs Protective Films

- Investissements stratégiques de long terme pour Chargeurs Healthcare Solutions dans plusieurs pays clés