CHARGEURS - Chargeurs réalise un premier trimestre record : Chiffre d'affaires en croissance de 14,8 % à 180,8 M€

Croissance organique de 15,6 % portée par Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions :

- Record trimestriel historique pour Chargeurs Protective Films (CPF) avec une croissance organique à + 10,9 % ;

- Chiffre d'affaires de Chargeurs Healthcare Solutions (CHS) à 41,7 M€ qui conforte son statut d'acteur de référence et innovant dans les produits sanitaires haut de gamme ;

- Bonne dynamique commerciale de l'activité muséale qui accroît la taille de son carnet de commandes ;

- Persistance de l'impact des mesures de confinement sur les autres activités traditionnelles.



Finalisation de l'acquisition de Fournival Altesse, élargissant les activités de Chargeurs Healthcare Solutions aux marchés de l'hygiène et du bien-être



Démarrage d'un partenariat prometteur avec l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne visant à accroître les capacités d'innovation de tous les métiers du Groupe