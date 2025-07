Chargeurs: Carla Bruni-Sarkozy rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 08:43









(Zonebourse.com) - Compagnie Chargeurs Invest fait part de la cooptation de Carla Bruni-Sarkozy à son conseil d'administration en qualité d'administratrice, en remplacement de Nicolas Urbain, démissionnaire pour raisons personnelles.



L'artiste franco-italienne, à la double carrière de mannequin et d'auteure-compositrice-interprète, renforcera l'expertise et la diversité du conseil par 'son expérience internationale, sa connaissance fine du marché du luxe et son leadership reconnu'.



Le groupe diversifié rappelle aussi qu'en tant que Première Dame de France de 2008 à 2012, Carla Bruni-Sarkozy s'est impliquée dans des actions caritatives, notamment à travers sa fondation engagée pour l'accès à la culture et à l'éducation.



Par ailleurs, il sera proposé, lors de la prochaine AG ordinaire, la transformation du mandat de censeur de Pierre Rambaldi en mandat d'administrateur. Le conseil d'administration sera alors composé de 50% d'hommes et de femmes.





Valeurs associées COMPAGNIE CHARGEURS INVEST 11,8200 EUR Euronext Paris +1,03%