Chargeurs bondit : son PDG va lancer une offre publique d'achat

(AOF) - Spécialiste des textiles techniques, Chargeurs (+30,50% à 11,68 euros) est en tête du marché SRD au lendemain de l'annonce d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) de son PDG, Michaël Fribourg. Son conseil d'administration a été informé le 14 décembre de l'intention de Colombus Holding et de Colombus Holding 2 (sociétés contrôlées par le PDG) de déposer une OPA volontaire sur les actions de la société, au prix de 12 euros par action, en vue "de renforcer la cohérence de la structure actionnariale avec son modèle diversifié, ses mutations et ses objectifs".

Ce prix représente une prime de 34% par rapport au cours de clôture de jeudi. Il ferait aussi "ressortir une prime de 36,2% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur le mois précédent l'annonce de l'offre", a précisé le conseil d'administration.

TP Icap Midcap a réagi à cette annonce, restant à l'Achat sur la valeur avec un objectif de cours abaissé passant de 18 à 17 euros. "Si la prime est significative par rapport au cours de ces derniers mois (34% par rapport au cours d'hier et plus de 50% par rapport au cours moyen pondéré des 3 derniers mois), elle est selon nous loin de refléter la valeur du groupe. Cette offre a au moins le mérite d'offrir une fenêtre de liquidité pour ceux ne souhaitant pas attendre le rebond des activités cycliques du groupe dans un environnement volatil", a expliqué le broker.

Accueillant favorablement le principe de cette opération, le conseil d'administration a relevé que les co-initiateurs visent une majorité significative du capital tout en maintenant la société Chargeurs cotée, avec un niveau de flottant significatif pour assurer une solide liquidité des actions.

Il a également constaté que la mise en œuvre de ce projet "offrirait, sous réserve du dépassement du seuil de caducité, une opportunité de liquidité aux actionnaires de la société.

TP Icap Midcap a profité de cette annonce pour mettre à jour ses estimations pour 2023 et les années suivantes, particulièrement sur Chargeurs Protective Films qui devrait notamment réaliser un second semestre 2023 plus faible que prévu en terme de marges malgré un petit rebond anticipé sur le quatrième trimestre. Pour 2024, l'analyste est toujours positionné légèrement sous les objectifs du groupe (800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge Ebitda entre 9 et 10%) par prudence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.