Chargeurs annonce le succès de l'OPA

(AOF) - La direction du groupe annonce le succès de l'offre publique d'achat des actions Chargeurs, initiée par Colombus Holding et Colombus Holding 2, qui détiennent désormais 65,56% du capital. Les 8.88 millions d'actions apportées, représentent autant de droits de vote. Les actions apportées s'ajoutent aux 6,59 millions d'actions détenues par les initiateurs avant l'ouverture de l'offre.

"Chargeurs, qui restera une société cotée, se dote ainsi d'une structure capitalistique plus conforme à son profil de holding diversifiée et à sa stratégie de croissance de long terme.Le maintien d'un flottant significatif garantira une liquidité adéquate des actions pour les actionnaires ayant choisi de conserver leur participation, tout en offrant aux nouveaux actionnaires potentiels la possibilité d'acquérir des actions et de tirer parti du développement entrepreneurial du groupe",commente la direction.

