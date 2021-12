CHARGEURS - Acquisition d'Event Communications

Chargeurs Museum Solutions annonce avoir finalisé l’acquisition de 100 % du capital d’Event Communications Ltd, l’un des leaders mondiaux de la planification et du design et la construction de musées. Cette acquisition renforce significativement le périmètre d’activité et l’expertise de Chargeurs Museum Solutions, ainsi que son leadership mondial dans le marché en forte croissance et fragmentée de la muséographie.



- Basée à Londres, Event Communications compte parmi les 5 premiers designers mondiaux de musées

- Savoir-faire très complémentaires des activités actuelles de CMS et potentiel de synergies de

développement important

- Rentabilité opérationnelle élevée et carnet d’ordres offrant une forte visibilité