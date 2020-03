Chargeurs accélère sa croissance et son changement d'échelle - Conclusion avec succès de l'acquisition de l'américain D&P Incorporated

Le Groupe Chargeurs annonce la finalisation réussie plus rapide qu'attendu de l'acquisition du leader américain D&P Incorporated au sein de Chargeurs Museum Solutions, nouveau champion mondial des services aux musées



o L'acquisition de D&P participe à la création d'un champion mondial des services aux musées, nouveau marché de luxe expérientiel en forte croissance et à très haute valeur ajoutée ;

o D&P, la plus grande plateforme américaine de solutions intégrées pour les musées, réalisera en année pleine à fin 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 45 m$ avec un taux de marge opérationnelle des activités supérieur à 10 % ;

o La famille Barnwell continuera de diriger l'entreprise au quotidien, accompagnée par une équipe solide et innovante ;

o Chargeurs intègre ainsi un portefeuille unique de réalisations et un carnet de commandes signées d'environ 50 m$, soit plus d'un an de chiffre d'affaire ;.

o Par ailleurs, s'agissant du Covid-19, le Groupe n'enregistre à ce jour qu'un impact limité sur le niveau de son chiffre d'affaires.