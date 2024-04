Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chargeurs: 502.000 actions apportées à l'OPA réouverte information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'à la date du 3 avril, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Chargeurs, elle a reçu en dépôt 502.456 actions.



Par conséquent, le concert composé de Colombus Holding et Colombus Holding 2 détient 16.802.818 actions Chargeurs, soit 67,58% du capital et 68,46% des droits de vote. Le règlement-livraison interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.





