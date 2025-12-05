ChargePoint s'envole après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de l'opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques ChargePoint Holdings' CHPT.N ont augmenté de 11,3% à 9,46 $ après que les revenus du 3ème trimestre aient dépassé les estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 105,7 millions de dollars au T3 , supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 96,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Notre échange de dette en novembre et des partenariats comme Eaton nous permettent d'accélérer la croissance et de mener l'avenir de l'e-mobilité", déclare le directeur général Rick Wilmer

** Perte nette ajustée de 30,2 millions de dollars, en baisse de 26% par rapport aux 40,7 millions de dollars enregistrés au même trimestre de l'année précédente

** La note moyenne des 11 analystes sur les actions est "hold"; PT médian à $11 - données compilées par LSEG

** CHPT en baisse de 60,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture