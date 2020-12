Changeons le CAC 40 !

Se référer au CAC 40 dividendes réinvestis serait plus flatteur - et plus correct - pour la performance de la Bourse. (© AFP)

Le baromètre parisien est un indicateur tronqué qui décourage les Français d'investir en Bourse. Opter pour le CAC 40 GR (ou NR), faciliter l'accès aux marchés financiers et réduire les frais pourraient ramener les épargnants vers les actions.

Un épargnant qui aurait investi de l'argent en Bourse à l'été 2000 est-il encore perdant aujourd'hui ?

Spontanément, c'est sans doute un désolant «oui» qui vous vient à l'esprit. Le 4 septembre de cette année-là, le CAC 40 a en effet établi un record absolu à 6.944,77 points, un plafond de verre jamais brisé depuis.

Mais ce constat implacable ne répond pas à la question initiale ! Car l'indice parisien tel qu'il est publié, repris et commenté tous les jours, représente (très) mal la performance des actions sur longue période.

+50% VS -20%

La raison est simple : il n'inclut pas les dividendes. Et c'est loin d'être anecdotique.

Alors que le CAC 40 baisse de 20% depuis son pic de 2000, le CAC 40 dividendes réinvestis (ou GR pour gross return) progresse de plus de 50% sur la période.

Même le CAC 40 dividendes réinvestis nets d'impôts (ou NR pour net return), moins favorable et probablement plus proche de la performance réelle des épargnants, est en hausse de plus de 30%.

À condition de n'avoir jamais vendu, l'investisseur de l'été 2000 a ainsi gagné de l'argent depuis. En fait, son placement est même revenu temporairement dans le vert dès 2007, et de manière quasi ininterrompue à partir de 2015.

À l'allemande

Quel meilleur moyen pour décourager les Français d'investir en Bourse que de leur