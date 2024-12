Changement durable : Le procès Pelicot et sa signification

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Bonjour, La lettre d'information d'aujourd'hui porte sur la violence sexiste après la condamnation de Dominique Pelicot par un tribunal français qui l'a reconnu coupable d'avoir drogué et violé sa femme à plusieurs reprises pendant près de dix ans et d'avoir invité des dizaines d'étrangers à violer son corps inconscient, dans une affaire qui a horrifié le monde entier. Les 50 coaccusés du Français ont également été reconnus coupables de viol , de tentative de viol ou d'agression sexuelle, tandis que leur victime, Gisele Pelicot, était assise dans la salle d'audience bondée pour entendre la sentence, après avoir renoncé à son droit à l'anonymat. Gisèle, 72 ans, est devenue un symbole émouvant du courage et de la résilience féminins au cours des trois mois qu'a duré le procès, et des foules de sympathisants à l'extérieur du palais de justice d'Avignon, dans le sud du pays, ont applaudi lorsque la nouvelle des verdicts de culpabilité a filtré. Ce procès intervient à un moment crucial pour les femmes du monde entier, qui ont manifesté pour obtenir une meilleure protection contre les violences et les discriminations fondées sur le sexe. Nous examinons ici l'importance de ce procès non seulement en France, mais aussi les répercussions qu'il pourrait avoir sur les droits des femmes. Points clés du procès Dominique Pelicot est un Français de 72 ans qui a admis avoir drogué sa femme Gisèle et recruté 50 autres hommes, actuellement âgés de 26 à 74 ans, pour la violer pendant près de dix ans. Les enquêteurs ont trouvé 300 photographies et une vidéo de ces actes et les ont classées dans des dossiers, dont un intitulé "Abus", selon un document du tribunal. "Je suis un violeur comme tous ceux qui sont dans cette salle", a déclaré Dominique, ajoutant: "Je demande à ma femme, à mes enfants, à mes petits-enfants d'accepter mes excuses. Je regrette ce que j'ai fait. Je vous demande pardon, même si ce n'est pas pardonnable" Le couple avait trois enfants, David, Caroline et Florian, qui sont arrivés au tribunal pour entendre le verdict aux côtés de leur mère. La fratrie s'est exprimée avec force contre leur père. "Notre famille a été détruite", a déclaré David Pelicot, 50 ans, à la cour. "J'attends de ce procès que... ces hommes, et cet homme sur le banc des accusés (son père), soient punis pour les horreurs qu'ils ont infligées à ma mère", a-t-il ajouté. Leur sœur, Caroline Darian, qui a témoigné plus tôt dans le procès, a également déclaré à la Cour qu'elle pensait avoir été abusée par son père. Selon dix médecins, travailleurs sociaux et militants interrogés par Reuters, cette affaire a commencé à faire évoluer les pratiques sociales et médicales en France en ce qui concerne les agressions sexuelles facilitées par la drogue . De nombreuses personnes sont venues soutenir Gisèle Pelicot, à la fois devant le tribunal et lors de manifestations. En novembre, des milliers de personnes ont défilé en France pour condamner les violences faites aux femmes. un fléau dans notre monde Cette année, la montée du mécontentement mondial a alimenté de nombreuses manifestations de femmes réclamant des mesures contre la violence masculine, mettant en lumière des injustices persistantes fondées sur le sexe et appelant à un changement systémique. Un exemple récent nous vient de mon pays d'origine, le Kenya, où la police a tiré des gaz lacrymogènes () et arrêté au moins trois personnes alors que des centaines de personnes protestaient contre une vague de féminicides au début du mois. Plusieurs centaines de personnes - des femmes pour la plupart - ont défilé dans la capitale, Nairobi, où elles ont fait retentir des sifflets et scandé "Arrêtez de tuer des femmes! Les manifestants étaient pacifiques et les raisons de l'intervention de la police ne sont pas claires. Le mois dernier, l'auteure féministe sud-coréenne Lee Min-gyeong a déclaré à Reuters que la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine attirerait l'attention sur les droits des femmes et encouragerait un plus grand nombre de personnes à rejoindre le mouvement 4B , qui signifie en coréen "pas de rendez-vous, pas de mariage, pas d'accouchement et pas de sexe" - biyeonae, bihon, bichulsan et biseksu. En octobre, une réunion des pays du Commonwealth à Samoa s'est concentrée sur l'inégalité des revenus, la violence et la discrimination structurelle auxquelles sont confrontées les femmes, décrites par la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, comme un "fléau dans notre monde" . Ce n'est qu'en avril que le Parlement européen a adopté les premières règles européennes sur la lutte contre les abus domestiques et la violence à l'égard des femmes. Les données de la Commission européenne révèlent qu'une femme sur trois dans l'Union des 27 a subi une forme ou une autre de violence, souvent de la part de son partenaire intime. Points de discussion

* Les conditions météorologiques extrêmes au Vanuatu: Les habitants de Vanuatu, pays insulaire du Pacifique, se sont préparés à de fortes pluies et à un éventuel cyclone, deux jours après qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 a tué au moins 16 personnes, détruit des bâtiments et interrompu l'approvisionnement en eau et en électricité. Le Vanuatu a pris l'initiative de demander à la Cour internationale de justice d'émettre un avis consultatif sur l'obligation légale des pays de lutter contre le changement climatique et de s'attaquer à ses conséquences.

* Anti-LGBT: la Cour suprême du Ghana a rejeté deux affaires distinctes contestant la légalité de l'une des législations anti-LGBT les plus restrictives d'Afrique , ouvrant ainsi la voie à la signature de la loi par le président. Le parlement de ce pays d'Afrique de l'Ouest a approuvé à l'unanimité, en février, ce projet de loi qui accentue la répression des droits des personnes LGBT.

* RDC contre Apple: Apple conteste fermement les allégations des avocats de la République démocratique du Congo, qui poursuivent l'entreprise pour s'être approvisionnée en minerais provenant de la région dans un contexte de conflit et de mauvaises conditions de travail. Alors qu'Apple a demandé à ses fournisseurs d'éviter d'utiliser des minerais provenant du Congo ou du Rwanda, les avocats de la RDC ont accueilli cette déclaration "avec satisfaction et prudence", mais poursuivront leurs actions en justice en Europe.

* Réduction des émissions de CO2 au Japon: Le projet de proposition du Japon pour une réduction de 60% des émissions de carbone d'ici 2035 par rapport aux niveaux de 2013, a suscité des appels à des réductions plus importantes de la part des experts et de la coalition au pouvoir, alors que le cinquième plus grand émetteur de carbone au monde s'efforce de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Le Japon doit réduire ses émissions de 66 % pour atteindre l'objectif fixé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

* Esclavage transatlantique: Entre le XVIe et le XIXe siècle, le Brésil a accueilli environ 5 millions d'esclaves africains, principalement originaires d'Angola, dans des conditions inhumaines, à bord de navires portugais. Les organisateurs de "A Grande Travessia" prévoient d'affréter un bateau de croisière au départ de Santos, de faire escale à Rio de Janeiro et à Salvador avant d'atteindre Luanda, la capitale de l'Angola, dans le cadre d'un mouvement plus large visant à obtenir des réparations pour l'esclavage transatlantique et le colonialisme européen. Cliquez ici pour lire le rapport complet de Reuters.

* Procès dans le Montana: La Cour suprême du Montana a confirmé la décision d'un tribunal de première instance en faveur de 16 jeunes gens qui affirmaient que leur santé et leur avenir étaient menacés par le changement climatique que l'État aggrave en autorisant des projets énergétiques.

L'optique du GSE

Cliquez ici pour une enquête approfondie sur la crise alimentaire croissante dans le monde, en particulier au Myanmar. C'est la faim, et pas seulement les combats, qui a poussé Juhara Begum, lourdement enceinte, à risquer un voyage périlleux hors de l'État de Rakhine, au Myanmar. Il n'y avait rien à manger, alors quand son fils aîné, un bambin, a pleuré, ils lui ont donné un morceau de tige de banane à sucer pour calmer la faim. Outre le Myanmar, Reuters a constaté que dans trois autres pays actuellement en proie à des crises alimentaires - l'Éthiopie, le Yémen et le Soudan - les gouvernements ou les rebelles ont bloqué ou falsifié le flux de données destiné à la phase de classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC), ou ont tenté de supprimer les conclusions de l'IPC.

Pleins feux sur l'ESG Fini le Moo Deng, il y a un nouvel animal mignon en ville.

Des foules adorables se pressent dans un zoo de Shanghai pour observer Junjun, un ourson âgé d'à peine 11 mois, qui gambade dans son enclos en s'amusant avec des jouets, comme son pneu préféré, ou en barbotant dans un abreuvoir. Mesurant 1 m (3.3 ft) et pesant plus de 35 kg (77 lbs), les moindres mouvements de l'ours brun captivent ses fans, qui commentent sa ressemblance avec un chiot joueur et admirent son pelage duveteux.

