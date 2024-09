Changement de politique chinoise : effets à court ou long terme ?

amundi

Ce qu'il faut retenir des récents changements de politique chinoise.

Un changement de politique significatif

Le Politburo chinois a annoncé une série de mesures d'assouplissement, notamment des baisses de taux et un allègement des restrictions en matière d'immobilier, le but étant de stabiliser l'économie et d'améliorer le sentiment des investisseurs. Du côté de la politique fiscale, bien que la mise en place d'un budget supplémentaire n'ait pas été explicitement mentionnée, les marchés restent optimistes quant à cette éventualité d'ici la fin du mois d'octobre.

Rebond des actions chinoises

A la suite des mesures de relance monétaire et d'augmentation des liquidités prises par la Banque populaire de Chine (BPC), l'indice Shanghai Shenzhen CSI 300 a connu sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2008, effaçant les pertes enregistrées depuis le début de l'année et augmentant de 7,9% sur l'année, grâce à l'amélioration du sentiment du marché.

Davantage d'optimisme sur les actifs chinois

Les récents changements de politique sont favorables aux actions chinoises, mais si l'assouplissement monétaire et les ajustements sur le marché de l'immobilier peuvent stabiliser le sentiment des investisseurs à court terme, l'efficacité de ces mesures pour relever les défis économiques dépendra de l'introduction de politiques fiscales solides axées sur la consommation.

Nos vues sur les actions chinoises

Les actions A onshore et certaines actions de Hong Kong sont bien positionnées pour bénéficier des changements de politique, avec des rendements attractifs par rapport aux rendements obligataires, en particulier dans les secteurs de la consommation de base et de la finance. La prudence est cependant de mise en ce qui concerne les risques tarifaires potentiels et la nécessité d'une relance budgétaire vigoureuse.