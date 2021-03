Changement de dimension pour MECELEC COMPOSITES : Naissance du groupe ALTHEORA

Dès sa création en 1934, MECELEC a toujours su répondre à des défis ambitieux de façon innovante, à l'image de son premier chantier : le déploiement des tous premiers réseaux électriques dans la France entière. Depuis, bien des étapes ont été franchies et MECELEC s'est inscrit durablement dans le paysage industriel français.



En effet, des phases de développement majeur telles l'introduction des matériaux plastiques et composites pour améliorer la résistance de pièces, l'automatisation des presses pour accompagner la croissance des industries automobile, ferroviaire et aéronautique, et la création des premiers process de recyclage, ont démontré la qualité de la réponse technologique du Groupe, et permis la naissance de "MECELEC COMPOSITES et Recyclage" dans les années 80.



Si la politique R&D de rupture permet plus que jamais d'accompagner la filière et les clients dans leur évolution, de nouveaux enjeux viennent aujourd'hui frapper aux portes des sites industriels de MECELEC COMPOSITES, devenu un acteur clé de la transformation de matériaux bio-sourcés.

Aujourd'hui, faisant face aux enjeux écologiques, sociétaux et économiques de l'industrie, MECELEC COMPOSITES souhaite faire évoluer sa gouvernance d'entreprise en créant ALTHEORA, un écosystème industriel qui rassemble des expertises et des savoir-faire métiers issus d'entreprises industrielles françaises qui produisent majoritairement sur le territoire.