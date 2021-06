Changement de dénomination sociale et de mnémonique





L'Assemble?e Ge?ne?rale Ordinaire de MECELEC COMPOSITES, qui s'est tenue le 6 mai 2021, a de?cide? de modifier la de?nomination sociale du Groupe en ALTHEORA.



A compter du 3 juin 2021, le libelle? et le mne?monique des actions cotées sur Euronext Growth seront modifiés comme suit :



Nouveau libellé : ALTHEORA



Nouveau mnémonique : ALORA



Code ISIN et Euronext : FR0000061244



ALTHEORA est le leader français de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, ...), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain,... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.

ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.