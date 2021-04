Changement à la tête du fixed income chez Vanguard

(NEWSManagers.com) - John Hollyer, le directeur mondial du fixed income chez Vanguard Fixed Income Group, va faire valoir ses droits à la retraite fin juin, après 32 années de services, a annoncé la société de gestion. Il va être remplacé par Sara Devereux, la directrice de la gestion de taux.

John Hollyer avait rejoint Vanguard en 1989, et était directeur du fixed income depuis 2017. Son département représente 2.000 milliards de dollars d'encours, répartis au sein de 115 fonds actifs et passifs. Sara Devereux est directrice de la gestion de taux depuis 2019. Elle est arrivée cette année-là de Goldman Sachs, où elle avait travaillé pendant deux décennies dans le département des produits structurés et des titres adossés à des crédits hypothécaires.