Changement à la tête de l'embouteilleur français de Coca-Cola

( AFP / ELIJAH NOUVELAGE )

Coca-Cola Europacific Partners, embouteilleur français du soda du même nom, a annoncé lundi un changement à sa tête, avec le départ de son président François Gay-Bellile qui sera remplacé par Katia Faour.

François Gay-Bellile, qui avait été nommé en 2020, quittera CCEP France fin 2025 "après 29 années passées dans l'écosystème Coca-Cola", indique l'entreprise dans son communiqué de presse. Il se consacrera à "des projets personnels", selon un porte-parole, sans plus de précisions.

"Sous sa direction, CCEP a conquis de nouveaux clients, augmenté ses volumes et son chiffre d’affaires, et gagné des parts de marché", salue la filiale, évoquant comme bilan les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la transformation de l'outil industriel et le développement du verre consigné.

Lui succédera Katia Faour, qui aura le titre de vice-présidente et directrice générale de CCEP France.

Arrivée en 2017 chez CCEP France après plusieurs années au sein du groupe Carlsberg, Katia Faour est actuellement vice-présidente commerciale pour la France.

"Je suis très honorée de prendre la direction de notre activité en France et pleinement engagée à poursuivre la dynamique de croissance initiée par François, en étroite collaboration avec nos équipes et nos clients", a-t-elle déclaré, citée dans le communiqué.

L'embouteilleur indique employer 2.500 personnes en France où il compte cinq usines. Selon CCEP, 95% des boissons que le groupe commercialise en France sont fabriquées dans l'Hexagone, et 100% du sucre utilisé provient de betterave sucrière française, principalement dans le nord de la France.

Début octobre, la filiale a annoncé un investissement de 68 millions d'euros dans son usine de Socx, près de Dunkerque (Nord), pour installer une nouvelle ligne de production dédiée aux boissons non gazeuses, comme des thés glacés, dont la mise en service est prévue fin 2026.