Chanel et Prada reportent des défilés en Asie à cause du coronavirus

(Actualisé avec Prada) PARIS, 18 février (Reuters) - Chanel a reporté son défilé prévu en mai à Pékin en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, a annoncé la maison de luxe française dans un communiqué. Ce défilé, reporté conformément aux recommandations des autorités chinoises, sera organisé à une date ultérieure qui n'est pas précisée. Prada a annoncé de son côté le report d'un défilé programmé le 21 mai au Japon à titre de précaution et comme acte de responsabilité et de respect envers toutes les personnes impliquées dans l'événement. "Le Japon reste un des marchés stratégiques de Prada et les événements concernés seront reprogrammés à un moment plus approprié", a précisé la marque italienne dans un communiqué. La Chine, un marché important et lucratif pour le secteur du luxe, a pris des mesures de confinement strictes concernant des dizaines de millions de personnes pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus, qui a fait près de 1.900 morts sur son territoire. Kering PRTP.PA , l'un des leaders du secteur, a déclaré la semaine dernière que cette crise sanitaire pourrait peser sur les ventes du luxe en Chine, où le propriétaire de Gucci a déjà constaté une baisse non négligeable de la fréquentation de ses magasins. (Sarah White, Dominique Vidalon et Bertrand Boucey, avec Silvia Aloisi à Milan, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris -1.28%