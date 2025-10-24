Chandra Asri rachète les stations-service d'Exxon à Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chandra Asri Pacific

TPIA.JK a déclaré vendredi qu'elle va acquérir le réseau de stations-service Esso d'Exxon Mobil XOM.N à Singapour.

"La société a conclu un accord de vente et d'achat pour acquérir le réseau de stations-service de la marque Esso d'Exxon Mobil à Singapour par l'intermédiaire d'une structure ad hoc relevant de sa filiale à 100 %", a déclaré la société dans un communiqué.

L'opération, qui comprend près de 60 stations et les accords d'approvisionnement associés, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La valeur de l'opération n'a pas été divulguée.

Cette annonce confirme un rapport de Reuters datant d' avril selon lequel la société était en pourparlers avec Exxon Mobil pour acheter les actifs, l'entreprise énergétique américaine cherchant à se retirer du marché des carburants au détail de la ville-État.