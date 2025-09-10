Champagne: volumes et résultats semestriels en repli pour Lanson

Le groupe de champagne Lanson-BCC a vu ses volumes de ventes et son bénéfice reculer au 1er semestre, dans un contexte général de repli du marché, et met en avant un "manque de visibilité" pour le reste de l'année.

L'entreprise, qui rassemble huit maisons (Lanson, Chanoine Frères, Boizel...), affiche un bénéfice net de 1,9 million d'euros, en baisse de près de 50% sur un an. Le groupe est affecté par la hausse des coûts, notamment du raisin, et du financement des stocks.

Lanson a vu ses ventes diminuer de 1,5% en volume (quand l'ensemble du secteur était à -1,2%, selon le comité interprofessionnel CIVC).

Pour autant, son chiffre d'affaires a crû sur ces six mois de 4,8%, à 92 millions d'euros, grâce à une opération ponctuelle de déstockage de vins non encore assemblés.

"On espère que la fin de l'année va permettre un redressement", a commenté le PDG Bruno Paillard, ajoutant qu'historiquement, le chiffre d’affaires du premier semestre ne représente qu’environ un tiers des ventes annuelles.

Mais "dans un contexte économique et géopolitique incertain, et en l’absence de visibilité sur la fin de l’année", le groupe ne communique pas de prévisions annuelles.

Sur le marché américain, qui représente 3% à 4% de ses ventes, Lanson a au premier semestre dû réduire de près de 50% ses expéditions, face à la hausse des droits douaniers imposée par l'administration Trump.

"Ce qui est encourageant est que d'autres marchés d'exportation commencent à se réveiller", note M. Paillard, les stocks post-Covid ayant par ailleurs largement diminué sur les marchés hors Etats-Unis.

Alors que la vendange 2025 vient de s'achever en Champagne, avec une récolte probablement réduite d'environ 10% par rapport à 2024, Lanson anticipe aussi un coût du raisin "sûrement à la baisse".

Il donne rendez-vous pour la présentation de ses résultats annuels le 11 mars, "un exercice de consolidation, de résilience (...) dans un univers concurrentiel difficile", a résumé son PDG.