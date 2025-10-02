 Aller au contenu principal
Champagne: Lanson rachète la marque Heidsieck & C° pour 50 millions d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 02/10/2025 à 08:07

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )

La maison de champagne Vranken-Pommery Monopole a signé mercredi avec la société Lanson-BCC un protocole pour lui vendre Heidsieck & C° Monopole au prix de 50 millions d'euros, auquel s'ajoutera la cession de stocks étiquetés pour un montant complémentaire, a annoncé Vranken-Pommery Monopole.

Vranken-Pommery Monopole vendra par ailleurs des stocks de champagne à sa maison mère, la Compagnie Vranken, pour un montant lui permettant, additionné à l'opération réalisée avec Lanson, d'atteindre l'objectif de désendettement de 130 millions d'euros que le groupe s'était fixé en juin.

Heidsieck & C° Monopole, une des plus anciennes maisons de champagne, appartenait à Vranken-Pommery Monopole depuis 1996. La reprise de son activité par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier.

A cette occasion, Lanson va acquérir l’œnothèque de la marque, couvrant des millésimes historiques, dont des bouteilles de 1907 remontées de l’épave du bateau Jönköping coulé en 1916 en mer Baltique et retrouvé à la fin des années 1990, ainsi que des stocks de produits déjà conditionnés sous la marque au moment de la réalisation définitive de la vente.

Pour le groupe Vranken-Pommery Monopole, cette opération "constitue un jalon important en matière de désendettement", a commenté sa directrice générale Nathalie Vranken. Le groupe, qui s'appellera Maison Pommery & Associés au 1er janvier, conduit une stratégie de recentrage autour de la marque Champagne Pommery & Greno.

Lanson-BCC pour sa part explique vouloir doter sa propriété Maison Burtin "d’une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité".

Cette maison, historiquement productrice de champagnes "sur mesure" pour de grands comptes européens, détient les équipes et actifs nécessaires au développement des champagnes Heidsieck & C° Monopole, notamment des contrats de raisins auprès de 650 vignerons champenois "qui trouveront ainsi un débouché valorisant leur travail", a souligné Lanson.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LANSON-BCC
34,500 EUR Euronext Paris -1,15%

