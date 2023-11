Chahine Capital renforce ses forces commerciales à l'international

(AOF) - Chahine Capital a annoncé qu’elle se renforçait en Allemagne et Autriche, où elle disposait déjà d’une présence locale, et qu’elle couvrirait désormais l’Italie depuis Milan. La société de gestion a annoncé les nominations de Gerardo Coppola et Andreas Schneeberger aux postes de Sales Managers sur respectivement les zones Italie et Allemagne & Autriche. La société commercialise désormais sa gamme de fonds depuis 4 pays européens : Luxembourg, France, Allemagne et Italie.

Andreas Schneeberger était jusqu'en octobre dernier Directeur du Développement Allemagne / Autriche chez Generali Investments. Basé à Milan, Gerardo Coppola était auparavant Directeur de la distribution chez BNP Paribas REIM SGR.