Chahine Capital fusionne avec Dynasty AM

Le groupe Iris Finance International fusionne ses filiales Chahine Capital et Dynasty Asset Management pour former Irivest Investment Managers, son pôle de gestion collective. L’opération a été approuvée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg le 31 juillet dernier.

Les deux équipes de gestion resteront autonomes. L’opération n’a aucun impact sur les processus d’investissement existants.

Les équipes commerciales, IT, risques et compliance, communication et RH sont quant à elles mutualisées afin de permettre à Irivest Investment Managers de « disposer de moyens accrus pour continuer d’investir et de se développer pour le bénéfice de ses clients », explique un communiqué.

Irivest proposera quatre expertises : la gestion quantitative « momentum » actions au travers de la Sicav Chahine Funds (anciennement Digital Funds Sicav)?; la gestion obligations convertibles et crédit au travers de Dynasty Sicav?; des services de management company au Luxembourg?; et la gestion privée.

La gouvernance de la société est confiée à Michaël Sellam, président du Groupe Iris Finance International, en tant que président du conseil d’administration d’Irivest Investment Managers, et Charles Lacroix, directeur général de Chahine Capital depuis 2021 et de Dynasty AM depuis 2025, qui devient administrateur et directeur général de la nouvelle société.

Laurence Marchal