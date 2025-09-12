 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 825,89
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chahine Capital fusionne avec Dynasty AM
information fournie par Agefi Asset Management  12/09/2025 à 08:00

Le groupe Iris Finance International fusionne ses filiales Chahine Capital et Dynasty Asset Management pour former Irivest Investment Managers, son pôle de gestion collective. L’opération a été approuvée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg le 31 juillet dernier.

Les deux équipes de gestion resteront autonomes. L’opération n’a aucun impact sur les processus d’investissement existants.

Les équipes commerciales, IT, risques et compliance, communication et RH sont quant à elles mutualisées afin de permettre à Irivest Investment Managers de « disposer de moyens accrus pour continuer d’investir et de se développer pour le bénéfice de ses clients », explique un communiqué.

Irivest proposera quatre expertises : la gestion quantitative « momentum » actions au travers de la Sicav Chahine Funds (anciennement Digital Funds Sicav)?; la gestion obligations convertibles et crédit au travers de Dynasty Sicav?; des services de management company au Luxembourg?; et la gestion privée.

La gouvernance de la société est confiée à Michaël Sellam, président du Groupe Iris Finance International, en tant que président du conseil d’administration d’Irivest Investment Managers, et Charles Lacroix, directeur général de Chahine Capital depuis 2021 et de Dynasty AM depuis 2025, qui devient administrateur et directeur général de la nouvelle société.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank