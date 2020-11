Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG sort de son plan de sauvegarde par anticipation Reuters • 25/11/2020 à 07:35









PARIS, 25 novembre (Reuters) - CGG GEPH.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * SORTIR DE SON PLAN DE SAUVEGARDE PAR ANTICIPATION * LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A CONSTATÉ MARDI L'ACHÈVEMENT DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIÉTÉ CGG * CGG A DÉSINTÉRESSÉ PAR ANTICIPATION L'ENSEMBLE DE SES CRÉANCIERS * CE JUGEMENT MET UN TERME FINAL AU PROCESSUS DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE MENÉ DEPUIS 2017 Pour plus de détails, cliquez sur GEPH.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%