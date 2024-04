Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: première vente commerciale du système 528 information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce la première vente par Sercel, sa division sensing & monitoring, de son nouveau système d'acquisition terrestre à câble 528, à TPIC (Turkish Petroleum International Corporation).



Cette première vente intervient après le lancement récent des nouvelles solutions sismiques terrestres 528 et VE564 de Sercel, conçues pour maximiser le retour sur investissement des clients en réduisant les interruptions et en augmentant la productivité.



Le déploiement par TPIC, client de longue date de Sercel, du 528 et de 8000 canaux sur une étude sismique 3D dans un terrain difficile et semi-aride en Turquie, est prévu au troisième trimestre de cette année.





Valeurs associées CGG Euronext Paris +1.52%