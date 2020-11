Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG-CA stable au T3 et hausse de l'Ebitdas ajusté Reuters • 05/11/2020 à 07:46









5 novembre (Reuters) - CGG SA GEPH.PA : * ANNONCE AU TROISIÈME TRIMESTRE UN CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE ET UNE HAUSSE DE L'EBITDAS AJUSTÉ D'UN TRIMESTRE À L'AUTRE * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 178 MILLIONS DE DOLLARS, PERTE OPÉRATIONNELLE DE $43 MILLION ET PERTE NETTE DE $93 MILLION * CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS DE $ 199 MILLIONS, STABLE D'UN TRIMESTRE SUR L'AUTRE * EBITDAS DES ACTIVITÉS DE 52M$ ET EBITDAS AJUSTÉ DES ACTIVITÉS DE 80M$ * CONFIRME SES INVESTISSEMENTS ET SES MESURES DE RÉDUCTION DES COÛTS POUR L'ANNÉE 2020 Pour plus de détails, cliquez sur GEPH.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%