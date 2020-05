Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG annonce un CA en baisse de 4% pour le premier trimestre Reuters • 12/05/2020 à 07:51









PARIS, 12 mai (Reuters) - CGG SA GEPH.PA : * ANNONCE POUR LE PREMIER TRIMESTRE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 271 MILLIONS DE DOLLARS, EN BAISSE DE 4% D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE, MARQUÉ PAR DE BONNES VENTES MULTI-CLIENTS ET UNE BAISSE DES VENTES D'ÉQUIPEMENTS * EBITDAS DES ACTIVITÉS DE 123M$, EN HAUSSE DE 3% AVEC UNE MARGE DE 45% * COÛTS CASH DES INVESTISSEMENTS 2020 DE L'ORDRE DE 300 MILLIONS DE DOLLARS, SOIT UNE RÉDUCTION DE 75 MILLIONS PAR RAPPORT À LA GUIDANCE INITIALE DU 6 MARS 2020 * COÛTS CASH DES INVESTISSEMENTS MULTI-CLIENTS 2020 EN BAISSE DE 60 MILLIONS$ À HAUTEUR D'ENVIRON 225 MILLIONS$ ET TAUX DE PRÉFINANCEMENT DE 75% * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 252,7 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE 271,4 IL Y A UN AN * LA DETTE NETTE S'ÉLÈVE À 705 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE 868,3 MILLIONS IL Y A UN AN * LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL FAIT ÉTAT D'UNE PERTE NETTE DE 39,8 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE UN BÉNÉFICE DE 19,6 MILLIONS IL Y A UN AN Pour plus de détails, cliquez sur GEPH.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%