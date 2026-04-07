CG Oncology progresse après que le courtier a relevé son estimation de potentiel en prévision des résultats de l'étude pivot sur le cancer de la vessie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie CG Oncology CGON.O augmentent de 1 % à 67,57 $ avant le marché

** La société de courtage HC Wainwright augmente l'objectif de prix sur CGON à 100 $ contre 80 $; réitère "Acheter"

** La société de courtage indique que le traitement principal de CGON, le cretostimogene, est testé pour réduire la récurrence tumorale dans une forme précoce de cancer de la vessie qui revient souvent après une intervention chirurgicale

** La société indique que la récurrence plutôt que l'aggravation de la maladie est le principal besoin non satisfait dans ce groupe de patients, et qu'un contrôle durable réduirait le nombre d'interventions chirurgicales répétées

** La société de courtage ajoute que l'essai en phase finale doit montrer un bénéfice durable au-delà des premiers points de repère pour surpasser les résultats historiques de la chimiothérapie

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 12 % depuis le début de l'année