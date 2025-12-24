 Aller au contenu principal
CFSL annonce le décalage de son projet d'OPAS sur Vinpai
information fournie par AOF 24/12/2025 à 08:18

(AOF) - Camlin Fine Sciences Limited (CFSL), a annoncé le décalage du dépôt de son projet d’offre publique d’achat simplifiée en numéraire sur le solde des actions composant le capital social de Vinpai qu’elle ne détient pas encore, au plus tard à fin février 2026. Pour rappel, la société indienne dédiée aux solutions de conservation, aux ingrédients aromatiques et à la santé & bien-être a procédé à l’acquisition, le 27 novembre dernier, d’une participation majoritaire au capital social de Vinpai représentant 78,68% du capital et 84,89% des droits de vote au prix de 3,60 euros par titre.

Le décalage du projet d'OPAS est dû à des contraintes de délai d'instruction des demandes d'autorisation au titre de la réglementation indienne relative aux investissements réalisés par des entreprises du pays dans des entreprises étrangères.

Valeurs associées

VINPAI
3,5600 EUR Euronext Paris 0,00%
