CFA Society France recrute le président du Haut Conseil Certificateur de Place

Après l'ouverture d'un bureau permanent en novembre dernier, le CFA Society France poursuit sa montée en puissance. Selon nos informations, l'association vient de recruter Bernard Coupez, le président du Haut Conseil Certificateur de Place, pour diriger la représentation des intérêts de ses 1.200 membres.

Le nouveau managing director " head of advocacy affairs" sera notamment chargé des relations avec les régulateurs et organisations professionnelles en France et en Europe. Son périmètre thématique comprend l'éthique et les standards professionnels, la promotion des pratiques et des marchés financiers équitables et transparents, et la protection des investisseurs.

Spécialiste de la régulation financière, Bernard Coupez est président du Haut Conseil Certificateur de Place depuis 2017. A ce titre, il supervise le contenu académique de l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF), plus connu sous le nom de " Certification AMF" , dont l'obtention est nécessaire pour exercer de nombreuses professions dans le domaine des services d'investissement. Il fut également membre du Collège de l'AMF entre 2015 et 2019.