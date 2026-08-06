CF Industries n'atteint pas les prévisions pour le deuxième trimestre, la baisse des volumes ayant compensé la hausse des prix des engrais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, le fabricant américain d'engrais CF Industries CF.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la baisse des volumes de vente ayant contrebalancé les effets positifs de la hausse des prix des produits azotés, ce qui a entraîné une chute de 6,5 % de son cours en bourse après la clôture.

Le resserrement de l'offre mondiale dû au conflit au Moyen-Orient a fait grimper les prix de l'azote de la mi-février jusqu'au deuxième trimestre, même s'ils sont revenus à leurs niveaux d'avant le conflit à la fin du trimestre, la demande saisonnière s'étant atténuée.

* La hausse des prix dans tous les segments a permis de porter le chiffre d’affaires net trimestriel à 2,22 milliards de dollars, contre 1,89 milliard un an plus tôt, malgré une baisse de 15 % des volumes de vente.

* La société, dont le siège se trouve à Northbrook, dans l’Illinois, a annoncé un bénéfice net de 727 millions de dollars, soit 4,73 dollars par action diluée, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 386 millions de dollars, soit 2,37 dollars par action, un an plus tôt.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 5,50 dollars par action et un chiffre d’affaires de 2,44 milliards de dollars.

* CF Industries a indiqué que les volumes avaient été affectés par la baisse des ventes d’urée-nitrate d’ammonium, de nitrate d’ammonium et d’ammoniac, ainsi que par la perte de disponibilité des produits provenant de son complexe de Yazoo City, dans le Mississippi, qui est à l’arrêt depuis un incident survenu en novembre 2025.

* La société a estimé que le conflit avec l’Iran avait réduit l’offre commercialisée au Moyen-Orient de 4 à 4,5 millions de tonnes d’urée et d’environ 1 million de tonnes d’ammoniac, et a indiqué que les hostilités, l’incertitude entourant le transit par le détroit d’Ormuz et la hausse des coûts de transport pourraient maintenir l’offre en dessous des niveaux d’avant le conflit.