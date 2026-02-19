CF Industries dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande d'ammoniac

Le fabricant d'engrais CF Industries

CF.N a dépassé les attentes pour son bénéfice de base du quatrième trimestre, mercredi, en bénéficiant de prix plus élevés et d'une forte demande pour l'azote.

Une saison de plantation robuste et des récoltes saines dans plusieurs régions d'Amérique du Nord l'année dernière ont augmenté la demande d'engrais, stimulant les ventes pour des sociétés telles que CF Industries, qui a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande d'azote dans la région reste positive jusqu'à la saison de printemps.

CF Industries produit des nutriments tels que l'azote, le nitrate d'ammonium, la solution d'urée et de nitrate d'ammonium, l'urée granulée et l'ammoniac, qui sont tous des matières premières essentielles pour les engrais.

Le bénéfice de base ajusté de la société d'engrais pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 821 millions de dollars, contre 721,3 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net a atteint 1,97 milliard de dollars au cours du trimestre, grâce à une augmentation de 22,7 % des revenus du segment de l'ammoniac, contre 1,52 milliard de dollars un an plus tôt.

La société a également prévu des dépenses d'investissement de 1,3 milliard de dollars en 2026, reflétant la consolidation de la coentreprise Blue Point dans ses états financiers.