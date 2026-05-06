CF Industries dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande d'azote

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Le fabricant américain d'engrais CF Industries CF.N a dépassé mercredi les prévisions de bénéfice de base pour le premier trimestre, la forte demande d'azote et la hausse des prix ayant contribué à compenser l'augmentation des coûts de production liée au gaz naturel.

Les prix de l'azote ont bondi au premier trimestre, sous l'effet des perturbations des flux de gaz naturel en provenance du Moyen-Orient liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui ont resserré l'offre mondiale.

Cette hausse a amélioré les marges des producteurs nord-américains à faibles coûts tels que CF Industries, qui s'appuie sur une matière première (le gaz naturel américain) relativement bon marché.

"Compte tenu de la durée du conflit actuel et des chocs importants subis par l'approvisionnement mondial en engrais, la direction estime que l'équilibre entre l'offre et la demande mondiales d'azote restera plus tendu que prévu à court et moyen terme, car le commerce mondial de l'azote a besoin de temps pour se rééquilibrer", a déclaré la société.

La société basée à Northbrook, dans l'Illinois, a annoncé un bénéfice de base ajusté de 983 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 787,33 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net trimestriel de son segment ammoniac a augmenté d'environ 20,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 627 millions de dollars, tandis que les ventes du segment de l'urée granulaire ont grimpé d'environ 34 %, à 590 millions de dollars.

CF Industries fabrique des produits à base d'azote tels que l'ammoniac, l'urée granulaire, la solution d'urée et de nitrate d'ammonium et le nitrate d'ammonium, qui constituent des intrants essentiels à la production d'engrais.

Toutefois, le coût des ventes de CF a augmenté d'environ 13,7 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1,24 milliard de dollars, le coût moyen du gaz naturel s'élevant à 4,57 dollars par million de BTU (mmbtu), contre 3,68 dollars par mmbtu l'année dernière.

Les actions de la société ont progressé de 1,5 % en séance prolongée.

La société a nommé mardi Andrew Scribner au poste de directeur financier, avec effet au 26 mai.