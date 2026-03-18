 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CF Industries chute à la suite d'une rétrogradation de Mizuho à "underperform" (sous-performance)
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société d'engrais CF Industries ont baissé d'environ 4 % à 118,50 $ en pré-marché

** Mizuho abaisse la note de l'action de "neutre" à "sous-performance"; relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

** La société de courtage indique que les gains importants provenant de la hausse des prix du pétrole et des engrais en raison du conflit au Moyen-Orient ont probablement

déjà été capturés

** Elle estime que la hausse des prix de l'azote n'est pas durable et que les prix baisseront une fois le conflit terminé

** Cependant, elle relève son objectif de cours pour refléter l'augmentation temporaire des bénéfices et la diminution de la dette nette attendues en 2026

** Quatre des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 14 comme "conservée" et quatre comme "vendue"; le cours médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les FC ont baissé de 59,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CF INDUSTRIES HL
123,290 USD NYSE +0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank