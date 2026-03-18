CF Industries chute à la suite d'une rétrogradation de Mizuho à "underperform" (sous-performance)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société d'engrais CF Industries ont baissé d'environ 4 % à 118,50 $ en pré-marché

** Mizuho abaisse la note de l'action de "neutre" à "sous-performance"; relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

** La société de courtage indique que les gains importants provenant de la hausse des prix du pétrole et des engrais en raison du conflit au Moyen-Orient ont probablement

déjà été capturés

** Elle estime que la hausse des prix de l'azote n'est pas durable et que les prix baisseront une fois le conflit terminé

** Cependant, elle relève son objectif de cours pour refléter l'augmentation temporaire des bénéfices et la diminution de la dette nette attendues en 2026

** Quatre des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 14 comme "conservée" et quatre comme "vendue"; le cours médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les FC ont baissé de 59,4 % depuis le début de l'année