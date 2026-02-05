 Aller au contenu principal
CF Bankshares progresse après une hausse des bénéfices au quatrième trimestre
5 février -

** Les actions de la banque CF Bankshares CFBK.O augmentent de 3,21 % pour atteindre 32,43 $

** La société affiche un bénéfice net de 5,7 millions de dollars, ou 0,88 $ par action, pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à 4,4 millions de dollars, ou 0,68 $ par action, un an plus tôt

** Le revenu net d'intérêts a augmenté de 14 % pour atteindre 14,3 millions de dollars, contre 12,5 millions de dollars l'année précédente

** La société s'attend à ce que la stabilisation des taux d'intérêt ait un impact positif sur les résultats de l'exercice 26

** En tenant compte du mouvement de la séance, CFBK a progressé de 31,8 % au cours des 12 derniers mois

