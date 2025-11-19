Ceva se stabilise après la fixation du prix d'une offre d'actions de 59 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre -
** Les actions de Ceva CEVA.O , concédant de licences de silicium et de logiciels de propriété intellectuelle pour les appareils connectés, ont augmenté de 0,6 % avant le marché à 20,29 $ après la fixation du prix de l'offre
**
** JP Morgan est le chef de file de l'offre, rejoint par UBS en tant que chef de file junior actif
** 5 des 6
analystes évaluent CEVA à "strong buy" ou "buy", 1 à "hold"; leur PT médian est de 35$, selon LSEG
