Ceva se stabilise après la fixation du prix d'une offre d'actions de 59 millions de dollars

19 novembre -

** Les actions de Ceva CEVA.O , concédant de licences de silicium et de logiciels de propriété intellectuelle pour les appareils connectés, ont augmenté de 0,6 % avant le marché à 20,29 $ après la fixation du prix de l'offre

** JP Morgan est le chef de file de l'offre, rejoint par UBS en tant que chef de file junior actif

analystes évaluent CEVA à "strong buy" ou "buy", 1 à "hold"; leur PT médian est de 35$, selon LSEG