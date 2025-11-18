Ceva glisse après le lancement de l'offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** Les actions de Ceva CEVA.O , concédant de licences de silicium et de logiciels de propriété intellectuelle pour les appareils connectés, ont baissé de 8,6 % avant le marché à 21,55 $, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Rockville, dans le Maryland, a lancé lundi en fin de journée () une offre de 3 millions d'actions, déclarant vouloir

accroître sa flexibilité financière, obtenir des capitaux et augmenter son flottant

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer des acquisitions ou des investissements potentiels, pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les rachats d'actions, entre autres

** Ceva a environ 24 millions d'actions en circulation

** JP Morgan est le chef de file des teneurs de livres, rejoint par UBS en tant que teneur de livres junior actif pour l'offre

** Les actions, qui ont chuté au cours des trois dernières séances, sont en baisse de 25 % depuis le début de l'année jusqu'à lundi

** 5 sur 6

analystes considèrent CEVA comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; leur PT médian est de 35$, selon LSEG