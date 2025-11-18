 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 962,92
-1,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ceva glisse après le lancement de l'offre d'actions
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** Les actions de Ceva CEVA.O , concédant de licences de silicium et de logiciels de propriété intellectuelle pour les appareils connectés, ont baissé de 8,6 % avant le marché à 21,55 $, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Rockville, dans le Maryland, a lancé lundi en fin de journée () une offre de 3 millions d'actions, déclarant vouloir

accroître sa flexibilité financière, obtenir des capitaux et augmenter son flottant

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer des acquisitions ou des investissements potentiels, pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les rachats d'actions, entre autres

** Ceva a environ 24 millions d'actions en circulation

** JP Morgan est le chef de file des teneurs de livres, rejoint par UBS en tant que teneur de livres junior actif pour l'offre

** Les actions, qui ont chuté au cours des trois dernières séances, sont en baisse de 25 % depuis le début de l'année jusqu'à lundi

** 5 sur 6

analystes considèrent CEVA comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; leur PT médian est de 35$, selon LSEG

Valeurs associées

CEVA
21,3100 USD NASDAQ -9,63%
JPMORGAN CHASE
299,650 USD NYSE -0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank