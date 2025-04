"Cette légère reprise en zone euro devrait s'avérer temporaire" (ABN Amro IS)

(AOF) - "L'économie européenne a surpris à la hausse et a enregistré une croissance de 0,4 % ce trimestre. L'Allemagne et la France affichent toutes deux une croissance positive, conformément aux prévisions", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Dans l'ensemble, ajoute-t-il, ce chiffre du PIB est une bonne surprise, mais le rapport ne tient pas compte du choc provoqué par le "Liberation Day" et de l'incertitude importante qui a suivi.

Si les droits de douane ont un impact négatif sur la croissance, ABN Amro IS considère que leur incidence sera en fin de compte limitée pour la zone euro.

"Le risque pour la croissance au deuxième trimestre tient davantage à l'incertitude ambiante sachant que les entreprises n'ont aucune marge de manœuvre pour investir dans un environnement où des droits de douane peuvent être appliqués soudainement", argumente Christophe Boucher.

Hormis les droits de douane, la variable à surveiller au deuxième trimestre est la consommation des ménages, qui est un moteur important de la croissance dans la zone euro, où le taux d'épargne est actuellement à un niveau historiquement élevé.

"Dans l'ensemble, cette légère reprise pourrait s'avérer temporaire, car l'incertitude devrait peser sur l'investissement et la consommation, au moins au deuxième trimestre."