Cette « big tech » française fait partie des valeurs favorites d'un cabinet d'analystes pour 2026
information fournie par Investir 11/12/2025 à 10:00

capgemini (Crédit: / Wikimedia Commons)

Les analystes d'Oddo BHF viennent de dresser leur liste de grandes valeurs européennes favorites pour 2026. Y figure la grande entreprise de services numériques française Capgemini . L'argumentaire.

C'est la fin d'année, le moment où tous les grands cabinets d'analystes refont les comptes et peaufinent surtout leurs plans de marche pour celle qui va débuter. A cet effet, le cabinet Oddo BHF vient de livrer sa nouvelle liste de grandes valeurs favorites à l'échelle européenne, la liste des 20 entreprises choisies pour 2025 ayant enregistré la très belle performance d'un gain de 27,5% en 2025, soit 12,5 points de mieux que l'indice Stoxx 600.

Parmi les sociétés retenues par le bureau de recherche pour 2026, figure Capgemini, que nous recommandons nous aussi à l'achat. Oddo BHF se fixe un objectif de 169 euros, ce qui traduit un potentiel de hausse de l'ordre de 20% sur le titre de cette grande ESN française, composante du Cac 40 bien entendu. «Après un peu plus de 18 mois de légère baisse organique liée à une demande atone et une sous-performance par rapport à son marché de référence (mix sectoriel défavorable à cause du poids élevé des secteurs industriels et mix géographique défavorable à cause de la France), Capgemini voit sa croissance redémarrer (+2% en organique au troisième trimestre), souligne avant tout le cabinet, et cela devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres car le groupe est parvenu à améliorer sa compétitivité commerciale, notamment aux Etats-Unis».

Acquisition de WNS Holdings

De fait, sur la base d'un tel scénario de recovery commerciale, Capgemini peut maintenant sembler sous-évalué en Bourse. Si l'on regarde d'un peu plus près ses ratios, «le titre se traite actuellement à environ 9,5 fois la valeur d'entreprise/résultat opérationnel estimé pour 2026, soit un niveau plutôt en bas de la fourchette historique (8 à 12 fois), calcule Oddo BHF, sachant que le retour à une croissance organique supérieure à 4% (cela nous semble possible dès le premier semestre 2026) permettrait, selon nous, de se rapprocher du haut de fourchette.» Le cabinet considère d'ailleurs que le groupe semble en mesure de significativement dépasser le niveau de croissance organique de 2% dégagé au troisième trimestre et qui sert actuellement de prévision pour les trois derniers mois de l'année par la direction de l'ESN.

Avec la finalisation de l'acquisition de WNS Holdings au cours de ce même troisième trimestre, Capgemini va par ailleurs pouvoir mettre en place une offre d'outsourcing (externalisation, prise en charge de tout ou partie des activités informatiques) de bout en bout, incluant conseil, intégration d'agent IA, maintenance des plateformes logicielles et exécution de plus en plus automatisée des process métiers, apprécie le bureau de recherche dans ce dossier, «cela répond à une demande croissante des grandes entreprises afin de bénéficier du potentiel d'automatisation lié à l'IA agentique à grande échelle et devrait engendrer la signature de contrats de taille significative au cours des prochaines semestres».

Nous sommes acheteurs de Capgemini avec un objectif de 190 euros, pour la poursuite du rattrapage en Bourse qui peut être anticipé sur la base d'un scénario de redressement des performances financières.

