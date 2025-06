Communiqué de presse

27 juin 2025

Cession des activités de conservation de titres de HSBC Allemagne

HSBC Continental Europe a conclu un accord de cession de son activité de conservation de titres en Allemagne à BNP Paribas S.A, Niederlassung Deutschland (‘BNP Paribas’) (la ‘Transaction Potentielle’) pour se concentrer sur son ambition d’être la principale banque des entreprises et des institutionnels en Allemagne et en Europe pour les clients internationaux.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie de simplification du Groupe HSBC annoncée en octobre 2024. HSBC se concentre sur l’accroissement de son leadership et de ses parts de marché dans les domaines où la banque a un avantage compétitif clair, et où elle a les plus grandes opportunités pour croître et soutenir ses clients ; notamment de connecter les clients européens aux opportunités du réseau international de HSBC. Pour l’activité de conservation de titres, cela signifie se concentrer sur sa position de leader du marché en Asie et au Moyen-Orient et fournir les meilleurs services de conservation de titres et d’administration de fonds aux clients en Europe via des hubs stratégiques situés à Londres, en Irlande et au Luxembourg.

L’activité de conservation de titres en Allemagne est concentrée sur des services de conservation domestique de titres, de compensation, et de services dépositaires pour les clients institutionnels allemands.

Tous les salariés de cette activité employés par HSBC Continental Europe S.A, Allemagne, ainsi que les actifs et les clients, seraient transférés à BNP Paribas dans le cadre de la Transaction Potentielle.

La réalisation de la Transaction Potentielle est soumise aux approbations réglementaires et anti-trust habituelles et à la conclusion des négociations avec le comité social d'entreprise en Allemagne.

Un transfert progressif des salariés et des clients est envisagé à partir de début 2026. Les parties concernées travailleront de manière étroite afin de permettre une transition fluide pour les clients et les collaborateurs.

L’analyse des options stratégiques pour les activités d’administration de fonds d’HSBC Allemagne est en cours.

Contacts:

Elvira Stark elvira.stark@hsbc.de +49-211-910-6900 Sophie Ricord sophie.ricord@hsbc.fr +33- 6 89 10 17 62

HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée, d’assurance et de gestion d’actifs en Europe continentale, y compris les activités de 10 succursales européennes (en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque, et en Suède) et deux filiales bancaires au Luxembourg et en Allemagne. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Continental Europe S.A., Allemagne ( « HSBC Allemagne »)

HSBC Allemagne est la succursale allemande de HSBC Continental Europe, dont les activités incluent celles de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée et de gestion d’actifs.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 58 pays et territoires. Avec 3 054 milliards USD d’actifs au 31 mars 2025, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

À propos de BNP Paribas ( group.bnpparibas )

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et rassemble près de 178 000 collaborateurs, dont plus de 144 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

À propos de Securities Services chez BNP Paribas ( securities.cib.bnpparibas )

Le Métier Securities Services de BNP Paribas est l’un des leaders mondiaux des services Titres. Il propose des solutions intégrées à l’ensemble des acteurs du cycle d’investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs. Avec une couverture sur plus de 90 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d’actifs.

Chiffres clés au 31 mars 2025 : 14 284 milliards d’euros d’actifs en conservation, 2 717 milliards d’euros d’actifs administrés et 9 350 fonds administrés.

