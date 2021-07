Ces actions françaises qui vont profiter du Pacte «vert» européen selon SG

Société Générale a élargi à 53 actions son indice sur le Pacte européen. (© cc Flickr antonio)

L'Union européenne est mobilisée pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Tout va se jouer avant 2030, une décennie durant laquelle d'importants moyens financiers seront injectés dans l'économie pour concrétiser cette ambition. Le bureau d'études de la Société Générale a récemment mis en lumière les sociétés européennes les mieux placées pour profiter de ce grand verdissement. Quelques valeurs françaises et non des moindres, figurent dans cette sélection.

Le pacte vert pour l'Europe a franchi une nouvelle étape le 14 juillet avec la publication des propositions de la Commission européenne. En vue, la réduction d'au moins 55% d'ici à 2030 des émissions nettes de gaz à effet de serre de l'Union européenne (UE).

Dans ce «paquet climat», le secteur des transports, et plus particulièrement l'automobile, n'a pas été épargné. D'ici à 2035, le taux d'émission de CO2 des voitures et des véhicules utilitaires légers neufs devra être nul. Un véritable challenge pour une industrie qui représente tout de même 7% du PIB de l'UE. Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs devront accélérer le tempo sur l'électrique mais aussi sur l'hydrogène.

En attendant de voir émerger de nouvelles technologies, la Commission incite les États Membres à développer les infrastructures de recharges pour les véhicules électriques et le ravitaillement en hydrogène.

Les transports aérien et maritime ne sont pas pour autant oubliés. La Commission propose de supprimer progressivement les quotas d'émission à titre gratuit pour l'aviation et d'intégrer pour la première fois le transport maritime dans le système d'échange de l'UE. Les compagnies aériennes et les armateurs devront donc faire le choix des carburants dits «durables» pour réduire les surcoûts dus à ces nouvelles contraintes.

40% d'énergie propre d'ici 2030

Sans surprise, la Commission veut accroître