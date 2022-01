Ces 3 valeurs du CAC 40 qui pourraient rebondir en 2022

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Café de la Bourse s'est intéressé aux valeurs délaissées compte tenu du contexte sanitaire, mais qui pourraient profiter de la fin des circonstances induites par l'épidémie et qui affichent des fondamentaux séduisants, deux facteurs qui leur confèrent un excellent potentiel de rebond pour 2022.

Découvrez notre présentation de trois valeurs du CAC 40 avec un bon potentiel de rebond.

Stellantis

Stellantis est le groupe issu de la fusion de Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobiles en janvier 2021. Le nouveau groupe fusionné figure parmi les leaders mondiaux de la construction automobile.

L'activité se répartit autour de 4 départements : premièrement, la vente de véhicule particuliers et utilitaires à travers de célèbres marques comme les marques Fiat et Peugeot, mais aussi Alfa Romeo, Citroën, Opel, Jeep ou encore Lancia ; deuxièmement, la vente de voiture de luxe comme la célèbre marque Maserati ; troisièmement, la vente d'équipements automobiles comme des sièges et des systèmes embarqués ; et enfin des prestations de services : financement et service après-vente principalement.

Le chiffre d'affaires 2020 se répartit entre la France (24,3 %), l'Europe (53,5 %), le Moyen-Orient et l'Afrique (5,6 %), l'Amérique du Nord (5,5 %), la Chine (4,4 %), l'Amérique latine (3,7 %), l'Inde-Pacifique-Asie du Sud (3 %).

Pourquoi l'action Stellantis peut-elle rebondir ?

On s'attendait à un rebond du marché automobile français en 2021. Il n'a pas eu lieu : la production a été victime des pénuries de semi conducteurs et des chaînes d'approvisionnement sous tension, sur fond de reprise économique trop rapide. La demande est bien là, mais le manque de pièces électroniques freine la production. Stellantis progresse donc de 30 % sur l'année 2021, similairement à l'indice Cac 40. Le titre peut faire mieux.

Stellantis est l'entreprise du secteur la mieux positionnée pour profiter de l'apaisement des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et un potentiel début de fin d'épidémie. L'entreprise occupe une place de choix sur le marché (33,8 % des parts de marché des véhicules particuliers) et dispose d'une feuille de route de développement claire, avec un axe fort sur le logiciel qui permettra des revenus sur le parc automobile existant.

Unibail Rodamco Westfield

Unibail Rodamco Westfield est un leader mondial l'immobilier commercial.

Selon son dernier bilan disponible, la valeur de marché de son patrimoine immobilier s'élève à 56,3 milliards d'euros, répartis entre 85 % de centres commerciaux 78 % de bureaux 5 % d'espaces de congrès et d'expositions et 2,3 % de centres de services.

Son portefeuille immobilier se répartit géographiquement de la manière suivante : 42 % en Europe-hors France- 35 % en France et 23 % aux États-Unis.

La société a réalisé 1 898 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Pourquoi l'action Unibail Rodamco Westfield peut-elle rebondir ?

En Bourse, les foncières sont en retard sur le marché. L'immobilier souffre encore des conséquences de l'épidémie, notamment les secteurs du commerce et des bureaux, ce à quoi Unibail est largement exposé avec près de 100 % de ses actifs immobiliers.

L'amélioration sur le plan sanitaire et la réduction progressive des mesures pour contenir l'épidémie (fermetures de locaux, télétravail obligatoire, surfaces exploitables réduites, etc.) rendront le sourire à Unibail, qui par ailleurs profite de la tendance de fond positive sur les prix de l'immobilier et les revenus locatifs, en hausse grâce aux taux bas et aux fortes liquidités sur le marché.

Danone

Danone est un groupe agroalimentaire français qui figure parmi les leaders internationaux. Le groupe produit principalement des produits laitiers et des produits d'origine végétale (54,3 % du chiffre d'affaires 2020) : produits fermentés frais, boissons d'origine végétale comme le lait de soja ou d'amande.

Danone est aussi expert de la nutrition spécialisée : les aliments infantiles et la nutrition médicale représentent 30,4 % du chiffre d'affaires 2020.

Enfin, Danone produit des eaux en bouteille (15,3 % du chiffre d'affaires 2020) à travers les marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.

Le chiffre d'affaires de Danone est largement réparti à l'international avec la France et les États-Unis en tête (respectivement 9 % et 19 % du chiffre d'affaires 2020).

La société a réalisé 23 620 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Pourquoi l'action Danone peut-elle rebondir ?

Le défi 2021 de Danone était l'inflation, non seulement la hausse des prix des matières premières, mais la flambée des coûts de logistique et les pénuries dans certaines zones géographiques. Les marges opérationnelles de Danone ont donc logiquement baissé au cours de l'année, décevant les investisseurs. Le titre a progressé d'uniquement 1,5 % sur l'année, bien loin des performances du CAC 40.

Cependant, Danone peut espérer une importante récupération de ses marges dans le cas d'une inflation plus passagère que durable. Le potentiel de rebond en bourse est très élevé : Danone évolue 30 % plus bas que son niveau de septembre 2019 à 81,5 euros.

Source des images : Freepik

Retrouvez également cet article initialement publié sur Café de la Bourse