CES 2026: Valeo et OPMobility mettent l'IA au service de l'automobile

(AOF) - Valeo et OPMobility annoncent leur participation au salon de l'électronique grand public (CES) organisé à Las Vegas (Nevada) à partir de demain 7 janvier et jusqu'à samedi. Les deux équipementiers automobiles français soulignent notamment l'apport de l'IA à leur activité. Valeo s'allie à Amazon Web Services (AWS) pour assurer un développement, des tests et une validation plus rapides et plus efficaces des logiciels "dans tous les domaines de l'automobile" dans le cadre de la "révolution" des véhicules définis par logiciel (SDV).

OPmobility souligne pour sa part que l'IA permet d'accélérer l'innovation dans quatre domaines à savoir la conception de produits, la transformation des process de développement, l'excellence opérationnelle et la maintenance prédictive. Le groupe s'allie pour ce faire avec les start-ups spécialisées Dessia, Neural Concept et Innodura.