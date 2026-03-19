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CervoMed progresse grâce à un médicament expérimental qui s'avère bénéfique pour les patients atteints de démence à un stade précoce
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie CervoMed CRVO.O augmentent de 8% à 4,58 $ ** La société déclare qu'une nouvelle analyse d'essai montre que son médicament expérimental, le neflamapimod, a donné les meilleurs résultats chez les personnes atteintes de démence à corps de Lewy à un stade précoce, une affection cérébrale qui affecte la mémoire, la pensée et les mouvements ** La maladie s'est aggravée plus lentement chez les patients ayant un faible taux de pTau181 traités par le neflamapimod, par rapport au placebo; le pTau181 est un marqueur sanguin lié aux changements cérébraux liés à la maladie d'Alzheimer ** Le neflamapimod est conçu pour réduire l'inflammation du cerveau et les problèmes des cellules nerveuses; des niveaux plus élevés de médicament dans le sang ont été liés à de meilleurs résultats cliniques - CRVO

** La société prévoit de lancer un essai de phase avancée de plus grande envergure au cours du second semestre 2026; elle affirme que le neflamapimod a été généralement bien toléré dans toutes les études

** CRVO a été multipliée par trois en 2025

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