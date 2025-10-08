 Aller au contenu principal
CervoMed progresse après que son médicament contre la démence s'est révélé prometteur lors d'une étude à mi-parcours
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de la société américaine CervoMed CRVO.O augmentent de 12 % à 9,55 $ dans les transactions de pré-marché

** La société a déclaré que son médicament expérimental, le neflamapimod, a donné des résultats prometteurs lors d'un essai à mi-parcours pour la démence à corps de Lewy, une démence fréquente liée à l'âge

** Les patients prenant le neflamapimod ont connu des améliorations significatives de la mémoire et des fonctions quotidiennes par rapport au placebo - CRVO

** Le CRVO indique que les bénéfices étaient les plus notables chez les patients peu susceptibles de présenter la maladie d'Alzheimer parallèlement à la démence à corps de Lewy

** Les résultats ont aidé le CRVO à affiner ses plans pour un essai de stade avancé; la société attend les commentaires de la FDA sur son plan de stade avancé d'ici la fin de l'année.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~265%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

