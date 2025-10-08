CervoMed progresse après que son médicament contre la démence s'est révélé prometteur lors d'une étude à mi-parcours

8 octobre - ** Les actions de la société américaine CervoMed CRVO.O augmentent de 12 % à 9,55 $ dans les transactions de pré-marché

** La société a déclaré que son médicament expérimental, le neflamapimod, a donné des résultats prometteurs lors d'un essai à mi-parcours pour la démence à corps de Lewy, une démence fréquente liée à l'âge

** Les patients prenant le neflamapimod ont connu des améliorations significatives de la mémoire et des fonctions quotidiennes par rapport au placebo - CRVO

** Le CRVO indique que les bénéfices étaient les plus notables chez les patients peu susceptibles de présenter la maladie d'Alzheimer parallèlement à la démence à corps de Lewy

** Les résultats ont aidé le CRVO à affiner ses plans pour un essai de stade avancé; la société attend les commentaires de la FDA sur son plan de stade avancé d'ici la fin de l'année.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~265%