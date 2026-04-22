Certara progresse après la vente de ses activités dans le domaine des documents réglementaires pour un montant pouvant atteindre 135 millions de dollars

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22 avril - ** Les actions de Certara CERT.O augmentent de 2,4 % à 6,35 $ dans les premiers échanges

** Le fabricant de logiciels de développement de médicaments a déclaré qu'il avait conclu un accord pour vendre son activité de rédaction réglementaire et médicale à Veristat, un développeur de médicaments sous contrat, pour un montant pouvant atteindre 135 millions de dollars

** L'entreprise fournit des services de rédaction de documents pour le développement de médicaments, garantissant la conformité et le respect des délais de soumission

** "Cette transaction souligne notre engagement à accélérer la modélisation et la simulation intégrées à l'IA tout au long du cycle de vie du développement des médicaments", déclare le directeur général

** En 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars et un bénéfice de base ajusté de 17 millions de dollars

** CERT prévoit de mettre à jour ses prévisions pour 2026 afin de refléter la vente à la clôture de la transaction

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 29,6 % depuis le début de l'année