Certains responsables de Trump doutent de la candidature de M. Hassett à la présidence de la Fed, selon Politico
17/12/2025

Certains responsables de l'administration Trump ont émis en privé des doutes sur la possible sélection du directeur du Conseil économique national Kevin Hassett comme prochain président de la Réserve fédérale, a rapporté Politico mardi, citant trois personnes familières avec les discussions.

Le président Donald Trump a déclaré au Wall Street Journal la semaine dernière qu'il avait réduit sa recherche pour le prochain chef de la banque centrale américaine à Hassett ou à l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh.

Politico a rapporté mardi que certaines personnes au sein de l'administration pensent que M. Hassett n'a pas été efficace dans son rôle actuel, si ce n'est en tant que messager public de l'agenda de M. Trump.

Selon le rapport, cela a suscité des inquiétudes quant à son aptitude à succéder à Jerome Powell à la présidence de la Fed.

M. Trump devrait annoncer sa décision au début de l'année prochaine .

